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Adıyaman'da öğrenci servisleri çarpıştı: 8 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 19:04 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci hafif yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Kahta'ya bağlı Göçeri köyü yakınlarında meydana geldi. Taşımalı eğitim gören öğrencileri Aktaş köyünden Göçeri köyüne taşıyan Mustafa Adak yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüs ile karşı yönden gelen Nurettin Baş yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsü çarpıştı. Kazada, her iki minibüste bulunan Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan (10), Eyüp Arslan (12) ve Zeynep Nur Arslan (11), yaralandı.

Yaralanan öğrenciler çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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