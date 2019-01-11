HABER

Adıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bir öğrenci velisi çocuğu ve arkadaşlarının karla eğlenme isteklerini ilginç bir yöntemle gerçeğe dönüştürdü.

Adıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bir öğrenci velisi çocuğu ve arkadaşlarının karla eğlenme isteklerini ilginç bir yöntemle gerçeğe dönüştürdü. Belediye Fen İşleri Müdürü olan öğrenci velisi Sıddık Aydık, kamyonetle kentin zirvesinden topladığı karı okul bahçesine getirerek öğrencilerin kar topu oynamasını sağladı.
Adıyaman'ın ilçelerinde bir haftadır devam eden kar yağışı sonrası kent merkezindeki çocuklar kar topu oynayamadıkları için şikayet etmeye başladı. Kar topu oynayamadığı için üzülen Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinden Muhammed Yusuf Aydık, öğretmenlerine bu üzüntüsünü anlattı. Diğer öğrencilerin de benzer talebi üzerine okul idaresi öğrencilerden Muhammed Yusuf'un babası olan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sıddık Aydık ile temasa geçti. Okul idaresinin belediyeden de talebi üzerine Sıddık Aydık, kamyonetle kentin yüksek kesimlerinde toplanılan karı, okul bahçesine getirdi. Okul bahçesine getirilen kar ile mutlu olan öğrenciler birbirleriyle kar topu oynayarak eğlendi.
Yapılan etkinliğin öğrencileri mutlu ettiğini belirten Sıddık Aydık ve belediyeye teşekkür eden Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Durmaz, "Öğrencilerimizin bir hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek hem oları hem bizi mutlu etti" dedi.
FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendiAdıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendiAdıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendiAdıyaman'da öğrenciler taşıma karla eğlendi

PARTNER'Kızımın sağlığı gayet iyi''Kızımın sağlığı gayet iyi'
Sokak köpeği, yemek poşetini ağzıyla taşıyarak yavrularına götürdüSokak köpeği, yemek poşetini ağzıyla taşıyarak yavrularına götürdü
'Çift dilli' doğan Zeynep bebeğin ikinci dili ameliyatla alındı'Çift dilli' doğan Zeynep bebeğin ikinci dili ameliyatla alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Bakan duyurdu: Cezaların iade süreci başladı

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Annesinin son paylaşımı yürekleri burktu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Ekrem İmamoğlu’nun oğlundan dikkat çeken paylaşım!

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

Soylu imzaladı! 81 ilin valiliklerine gönderildi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Murat Kurum'un imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Bakan'ın imzasıyla genelge gönderildi! Plastik poşet hamlesi

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Türk heyeti ABD'ye gidiyor

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

Kanser tedavisi görüyordu, yaşamını yitirdi! Tabutu birlikte omuzladılar

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! Otobüsler çalışmadı

Şanlıurfa'da 9 aylık işe 44 bin başvuru

Tribünler bu kez maç için değil, kura çekimi için doldu

Okulun bodrumunda skandal olay! Utanmadan video da çektiler

Okulun bodrumunda skandal! Utanmadan video da çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.