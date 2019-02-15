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Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 15:36 | Son Güncelleme

ADYÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan: - "Yaptığımız tetkiklerde 28 öğrencinin tedavi edilmesine karar verildi" - "Sağlık Bakanlığıyla iletişime geçtik. Çocukların tedavisinde kullanılacak ilaçlar, ambulans uçakla hastanemize getirildi"

Adıyaman'da 13 Şubatta cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 35 çocuktan 28'inin tedavilerinin Sağlık Bakanlığından gönderilen ilaçlarla devam ettiği, çocukların 5 gün daha hastanede gözetim altında tutulacakları bildirildi.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, 13 Şubat'ta Türkiye Petrolleri Ortaokulunda okuyan bir öğrencinin çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirdiğini, 35 öğrencinin de cıvayla temas ettiğini anımsattı.

Öğrencilerden birinin durumu anlattığı ailesi tarafından tedbir amaçlı hastanelerine getirilmesiyle ortaya çıkan olayda, hastane yönetimi olarak sınıftaki tüm öğrencileri çağırdıklarını hatırlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Çocuklar müşahede altına alınmıştı. Yaptığımız tetkiklerde 28 öğrencinin tedavi edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığıyla iletişime geçtik. Çocukların tedavisinde kullanılacak ilaçlar, ambulans uçakla hastanemize getirildi. Öğrenciler 5 gün hastanede tedavi görecek. Hepsinin genel durumu iyi. 5 günlük tedavi sürecin sonunda öğrencilere tekrardan test yapacağız."

Doğan, çocukları yakından takip ettiklerini, genel sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirerek, 7 öğrencinin yapılan testlerin ardından taburcu edildiklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda iki gün önce bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeyle temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.

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Doç. Dr. Fatih Doğan öğrenciler zehirlenme şüphesi

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