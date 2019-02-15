HABER

Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 17:39 | Son Güncelleme

Vali Aykut Pekmez: "Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız"

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, 13 Şubat'ta cıva zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilere ilişkin, "Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız." dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öğrencileri ziyaret eden Pekmez, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz'den çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Vali Pekmez, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Petrolleri Ortaokulunda bir öğrencinin çöpte bulduğu cıvayı sınıfa götürdüğünü, diğer öğrencilerin de bu maddeyle oynadıklarını anımsattı.

Cıvanın zararlı bir madde olduğunu ifade eden Pekmez, şöyle konuştu:

"Cıva ile temas edilmemesi gerekir. Bu haber alındıktan sonra aynı akşam öğrencilerimiz hastanemize müracaat etti. Onların tedavilerine başlandı ve kan tahlilleri yapıldı. Tahliller sadece Ankara'da yapıldığı için buraya gönderildi. Kan tahlil sonuçları geldi. 28 öğrencimizin oranları yüksek çıktı. Öğrencilerin 2-3 gün tedavisi sürecek. Daha sonra tekrar kan tahlili yapılacak. Zaten şu anda hayati tehlikeleri yok. Çocuklarımızı ziyaret ettim. Öğrencilerin okuldan geri kalmamaları için öğretmenlerimiz gelip hastanede derslerini anlatacak. İnşallah bu sıkıntılı durumu sıkıntısız atlatmış olacağız. Okulda da gerekli tedbirler alındı."

Aykut Pekmez, cıvayı çöpe kimin attığı konusunda da soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Bütün çocuklarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Ayrıca sağlık çalışanlarına da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Ortaokulunda 2 gün önce bir öğrenci çöpte bulduğu cıvayı sınıfa getirmiş, bu maddeyle temas eden 35 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle hastanede müşahede altına alınmıştı.

Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?Çırılçıplak poz vermiş: 'Böyle biri nasıl orduda çalışır?
Ekrem İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklıEkrem İmamoğlu: Benim anketim yüzümde saklı
Tekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon liraTekne değil adeta villa: Fiyatı tam 50 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aykut Pekmez cıva öğrenciler Vali

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar

Kadıköy'de büyük yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor

Uşak'ta polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Dolapta yakalanan FETÖ'cünün WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Dolapta yakalanmıştı! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Antalya'da can pazarı! Yardıma balıkçılar koştu

Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Ekipler olay yerinde

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.