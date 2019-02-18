Adıyaman'da okullarda hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, farklı zamanlarda 4 okulda hırsızlık yaptığı belirlenen ve polis tarafından yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 okuldan farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelilerin kapıları parçalayarak odalara girdiklerini ve elektronik aletler çaldıklarını tespit etti. Polisin incelemesinin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin Hasan Bozkurt (44), İsmail Gemici (28), Harun Kaygın (21) ve Fikri Bozkurt (18) olduğu belirlendi. Şüphelilerin oturduğu adresleri tespit eden polis operasyon düzenleyerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda okullardan çalındığı belirlenen 4 monitör, 1 güvenlik kamerası kayıt cihazı, 3 laptop, 6 cep telefonu, 1 kamera ve bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI



