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Adıyaman'da okullardan hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 20:22 | Son Güncelleme

Besni ilçesinde okullardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde okullardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi, Safyün Hatice Gölbaşı Ortaokulu, Şehit Mehmet Yağmur Anadolu İmam Hatip Lisesi, Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı inceleme sonucunda hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin H.B (44), İ.G (28), H.K (21) ve F.B. (18) olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 4 monitör, kamera kayıt cihazı, 3 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu, güvenlik kamerası, bir miktar para ile hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2 matkap, 2 çekiç ile delici ve kesici aletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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