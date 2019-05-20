Adıyaman'da orman yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangınında, 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı-Elbistan karayolunun 15'inci kilometresindeki ormanlık alanda, henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla yangına Adıyaman Belediyesi İtfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 itfaiye ve iş makineleriyle müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınabildi.

Yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

