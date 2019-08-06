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Adıyaman'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 10:00 | Son Güncelleme

Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar alan zarar gördü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çıkan yangında 10 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Meydan köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle 10 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gölbaşı itfaiye orman yangın

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