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Adıyaman'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, dün akşam çıkan ve gece geç saatlerde kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, dün akşam çıkan ve gece geç saatlerde kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde Gölbaşı- Elbistan karayolunun 15’inci kilometresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Gölbaşı'nın yanı sıra Adıyaman ve Şanlıurfa'dan da orman işletme ve itfaiye ekiplerinin takviye olarak geldiği ormanlık alandaki yangına müdahale edildi. Jandarmanın yanı sıra vatandaşların da destek verdiği yangın, gece geç saatlerde söndürüldü. Saatlerce süren yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda oksijen tedavisi uygulandı. Soğutma çalışmalarının hala devam ettiği ve 3 hektarlık alanın küle döndüğü ormandaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Adıyaman'da ormanlık alandaki yangın söndürüldüAdıyaman'da ormanlık alandaki yangın söndürüldüAdıyaman'da ormanlık alandaki yangın söndürüldüAdıyaman'da ormanlık alandaki yangın söndürüldü

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