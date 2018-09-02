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Adıyaman'da örtü yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 01:13 | Son Güncelleme

Karadağ mevkisinde çıkan yangında 15 hektar alan zarar gördü

Adıyaman'da çıkan örtü yangını itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Karadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Adıyaman İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Sezai Göksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından örtü yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte müdahale ettiklerini dile getiren Göksu, "Yangın tamamen söndürüldü. Yangında 15 hektar alan zarar gördü. 20 personel ve 3 araç ile yangına müdahale edildi. Yangının çıkış sebebini bilmiyoruz." diye konuştu.

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