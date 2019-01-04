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Adıyaman'da otobüs şoförleri ile öğrenciler arasında kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 14:00 | Son Güncelleme

İki kişinin darbedilerek hafif yaralandığı olaya karışanlar, birbirlerinden şikayetçi olmadı

Adıyaman'da otobüs şoförleri ile üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Altınşehir Mahallesi'nden Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne seyir halinde olan Mustafa Sedirgen yönetimindeki 02 BF 676 resmi plakalı belediye otobüsünde, şoför ile bir üniversite öğrencisi arasında "aracın yavaş gitmesi" dolayısıyla tartışma çıktı.

Otobüsün yolcu almak için durakta durduğu sırada kavgaya dönüşen olaya, burada bekleyen üniversite öğrencileri ile diğer şoförler de karıştı.

Gruplar ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahelesiyle ayrıldı. Olayda, darbedilerek hafif yaralanan 2 kişi hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kavgaya karışanların birbirlerinden de şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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Adıyaman kavga tartışma

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