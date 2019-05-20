Adıyaman'da otomobil çaya yuvarlandı: 1'i ağır, 3 yaralı

ADIYAMAN (AA)- Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çaya yuvarlanması sonucu aynı aileden 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Nurettin Alioğulları idaresindeki 31 RU 353 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu 13'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta Çayı'na yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Musa ve Tevhide Alioğulları yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin yaralılardan durumu ağır olan Musa Alioğulları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

