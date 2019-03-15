Adıyaman'da otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Üzümcü idaresindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil, Çelikhan-Malatya kara yolunun 12. kilometresinde devrildi.

Kazada, ana sınıfı öğretmeni olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan Cennet Üzümcü (25) ve 6 aylık Ayşe Sena Üzümcü yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cennet Üzümcü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Mehmet Üzümcü ile Ayşe Sena Üzümcü ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

