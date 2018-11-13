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Adıyaman'da otomobil devrildi; 4 öğretmen yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 12:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp, devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaralandı.

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkıp, devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesi yakınlarında meydana geldi. Beldede öğretmenlik yapan Cengiz Toprak yönetimindeki 34 UA 9073 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Cengiz Toprak ile beraberindeki meslektaşları İpek Arısan, Yılmaz Çetinkaya ve Sibel Öztürk yaralandı. Yaralı öğretmenler, çağırılan ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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