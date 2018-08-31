HABER

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 20:15 | Son Güncelleme

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enver Kökpınar'ın kullandığı 02 AP 347 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya karayolunun 22. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Aysel Kökyer, Talha Faruk, Cem Ensar, Fadime ve İmran Kökpınar yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduGÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracakTürkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
6 kişi Adıyaman Gölbaşı Kaza otomobil

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Sivas'taki Karadoruk köyünde şarbon paniği! Temas edenlerin vücudunda yaralar çıktı

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Diğer Haberler
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Ciner Medya’da tenkisat depremi! Gazete Habertürk'ten sonra hangi servisler kapatıldı?

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Payitaht Abdülhamid dizisindeki "Saray" eleştirisi Erdoğan'a gönderme mi

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.