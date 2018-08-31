Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Enver Kökpınar'ın kullandığı 02 AP 347 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya karayolunun 22. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Aysel Kökyer, Talha Faruk, Cem Ensar, Fadime ve İmran Kökpınar yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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