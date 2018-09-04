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Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Sercan İlbak (25) yönetimindeki 02 KR 737 plakalı otomobil, Kahta-Siverek karayolu Göçeri Köyü yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki aynı aileden Feride (45), Selda (19), Dilay (15), Muhammed (9) ve Mert İlbak (6) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Adıyaman kahta ilçesi trafik kazası

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