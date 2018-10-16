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Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 00:30 | Son Güncelleme

Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi istikametinden Şanlıurfa'ya giden Beyhan Özgenel idaresindeki 44 PR 624 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Özgenel ile araçta bulunan Muhammed Bekir Özgenel (10), Hasan Dilli (25), Tayyip Gündüz (15), Halil Seyda (17) ve Şerif Uçar (25) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman otomobilin şarampole devrilmesi

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