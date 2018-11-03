Adıyaman’da otomobil devrildi, sürücü öldü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Gaffari Bakır, yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Gaffari Bakır yönetimindeki 02 FT 604 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Bakır'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Bakır’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kondu.
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