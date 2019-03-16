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Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 1ölü, 1'i bebek 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 08:34 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Selim SONKAYA/ADIYAMAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i bebek ve 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Üzümcü yönetimindeki 27 Y 0440 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Üzümcü ile eşi Cennet Üzümcü ve ismi öğrenilmeyen 1 yaşındaki bebekleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan anne Cennet Üzümcü doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Cennet Üzümcü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Baba Mehmet Üzümcü ile bebeğin tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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