Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Ali Osman Gıyak (50) idaresindeki 02 BF 505 plakalı otomobil, Adıyaman-Kahta kara yolunun 11. kilometresi Hasancık köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Emine Gıyak (45), Necmettin Gıyak (6) ve Fatma Çavdar (52) yaralandı.
Ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum