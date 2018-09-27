Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Abuzer Aslan idaresindeki 02 KT 667 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman karayolu Burunçayır köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü, yakınları Osman ve Aysel Aslan ile henüz isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Posta gazetesi Mesut Yar ile yollarını ayırdı
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay!
EURO 2024 Almanya'ya gitti, Can Dündar'ın mesajı olay oldu!
İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a yanıt: Filistin devleti umrumda değil
Eski eşten ilginç sözler! 'Paranı çatır çatır kocamla yiyeceğim...'
Beş parti uzlaştı! Meclis'e geliyor
Alman Bakan'dan sert sözler: Erdoğan'a sadece dostça bir dil kullanılmayacak
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
'Trump ile kapsamlı görüşme yapılmadı'
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
İlköğretimde yeni düzenleme! MEB açıkladı: Ücretsiz olacak, haftada 10 saati geçmeyecek
70 yaşındaki adamın içinden köpek çıktı
Japonya hakkında sıra dışı bilgiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum