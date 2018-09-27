Adıyaman'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Abuzer Aslan idaresindeki 02 KT 667 plakalı otomobil, Gölbaşı-Adıyaman karayolu Burunçayır köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü, yakınları Osman ve Aysel Aslan ile henüz isimleri öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

