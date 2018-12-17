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Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 14:46 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 107'nci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Kara yönetimindeki 34 UF 6443 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atıp, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kara ile yanındaki Zeynep Kara yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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