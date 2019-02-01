HABER

Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 16:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Kahta-Narince karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Yunus K.

Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman’da Kahta-Narince karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus K. (23) idaresindeki 33 SE 461 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta-Narince karayolunda takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus K. ile otomobilde bulunan Zeynep K. ve ikiz bebekler yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 yaralı

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Otomobil takla attı: Sürücü, eşi ve ikiz bebekleri yaralandıOtomobil takla attı: Sürücü, eşi ve ikiz bebekleri yaralandı
Doğubayazıt’ta kaybolan şahsın cesedi bulunduDoğubayazıt’ta kaybolan şahsın cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.