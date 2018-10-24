HABER

Adıyaman'da otomobilde eroine 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 18:31 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 28 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, durdurulan otomobilde yapılan aramada 28 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde oluşturulan kontrol noktasında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenerek durdurulan plakası açıklanmayan otomobilde yapılan aramada 2 paket halinde 28 gram eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroine el konulurken otomobilde bulunan A.Y. ve S.D., gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdüTartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü
ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş (2)ABD'den Konya'ya gelip, öldürdüğü eski eşinin kocası için gözaltında dua etmiş (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Van'da yoğun kar yağışı sürprizi! Göz gözü görmüyor

Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Vahşet! Üvey annesini boğazını keserek öldürdü

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Ordu Valisi yeni yapılan stadyumu inceledi! Top sektirme anı sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Okulda iğrenç olay! Öğretmen 18 öğrencisini taciz etti

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.