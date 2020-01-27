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  4. Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı at öldü, 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:38 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı.

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, aniden yola fırlayan ata otomobil çarptı. Kazada at ölürken, otomobildeki 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Aşağı Çöplü köyü yakınlarında Bilal Çimen yönetimindeki 63 ABN 698 plakalı otomobil, aniden yola fırlayan ata çarptı. Kazada Bilal Çimen ile otomobildeki Haşim Çimen yaralanırken, at ise öldü. Yaralılar ihbarla gelen bağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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