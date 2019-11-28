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Adıyaman'da, otomobilin çarptığı genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 20:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İsa Öncel (23), hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı genç öldü

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı İsa Öncel (23), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kazim Erikçioğlu yönetimindeki 27 AAG 93 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsa Öncel'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Öncel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öncel, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Öncel'in ölüm haberini alarak hastaneye koşan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Öncel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kolundu. Kaza sonrası sürücü Erikçioğlu, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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