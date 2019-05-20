Adıyaman'da otomobilin çaya yuvarlanması

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin çaya yuvarlanması sonucu ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nurettin Alioğulları idaresindeki 31 RU 353 plakalı otomobilin Kahta Çayı'na yuvarlanması sonucu ağır yaralanan Musa Alioğulları (17), tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alioğulları'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Nurettin Alioğulları idaresindeki 31 RU 353 plakalı otomobil, dün Kahta-Siverek kara yolunun 13'üncü kilometresinde Kahta Çayı'na yuvarlanmıştı. Kazada sürücü ile yanında bulunan Tevhide ve Musa Alioğulları ağır yaralanmıştı.
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