Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Çelikhan- Adıyaman yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Murat Yeşilyurt'un (39) kullandığı 44 FT 783 plakalı otomobil ile Güral Albayrak (39) yönetimindeki 44 ES 104 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Adile Albayrak (34), Ayhan Albayrak (4), Arjin Albayrak (4), Güneş Çitrik (31), Mehmet Yeşilyurt (38) ve Hacı Osman Yeşilyurt (53) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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