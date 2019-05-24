HABER

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 18:06 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Çelikhan- Adıyaman yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Murat Yeşilyurt'un (39) kullandığı 44 FT 783 plakalı otomobil ile Güral Albayrak (39) yönetimindeki 44 ES 104 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Adile Albayrak (34), Ayhan Albayrak (4), Arjin Albayrak (4), Güneş Çitrik (31), Mehmet Yeşilyurt (38) ve Hacı Osman Yeşilyurt (53) yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan 8 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralıAdıyaman'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü! Dilencinin üzerinden öyle bir para çıktı ki... Polis bile şaşkına döndü!
2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen müteahhit tutuklandı2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen müteahhit tutuklandı
Kız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardıKız arkadaşından ayrılıp köprüye çıktı polis atlamadan kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.