Adıyaman’da park halindeki otomobil kurşunlandı

Adıyaman’da park halindeki otomobile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Zübeyir Tunç, park halindeki otomobilinin kaporta ve camlarında kurşun izlerinin olduğunu fark etti.
Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum