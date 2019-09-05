HABER

Adıyaman’da pes dedirten olay

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 08:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da hacizli bir otomobilin bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, hacizli olduğu öğrenilen 06 BBF 477 plakalı otomobilin kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı ve teybi gibi birçok parçası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen söküldü.

Adıyaman’da hacizli bir otomobilin bütün parçaları sökülerek sadece gövdesiyle yol kenarına bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, hacizli olduğu öğrenilen 06 BBF 477 plakalı otomobilin kapıları, kaportası, koltukları, döşemeleri, bagaj kapağı ve teybi gibi birçok parçası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tamamen söküldü. Sadece gövdesi kalan otomobil daha sonra Adıyaman Otogarı yakınlarına bırakıldı. Terk edilmiş otomobili görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyerek otomobili inceledi. Yapılan araştırmalar sonucunda otomobilin hacizli yakalamalı olduğu ortaya çıktı. Otomobil daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otoparka çekildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay

Adıyaman’da pes dedirten olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.