Adıyaman'da PKK'nın bölge sorumlusu öldürüldü (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanlığı tarafından 'Gri' kategoride aranan, terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu 'Zülfikar' kod adlı Yusuf Tunç (34), beraberindeki başka bir teröristle birlikte ölü ele geçirilmesine ilişkin Adıyaman Valiliği yazılı açıklama yaptı.
Jandarma tarafından teröristlerin etkisiz hale getirilerek şehitlerin kanlarının yerde kalmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"14 Ağustos 2018 tarihinde İlimiz Kömür beldesi bölgesinde bir mermer ocağına yapılan saldırıyı ve 16 Ağustos 2018 tarihinde yine aynı bölgede el yapımı patlayıcı ile yapılan eylemi gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensubu iki terörist (biri sözde bölge sorumlusu ve gri listede aranan Yusuf Tunç) 17 Ekim günü jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilmiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamış, intikamı alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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