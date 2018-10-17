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Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

DİĞER TERÖRİST, TUTUKLANAN HDP İLÇE BAŞKANI'NIN OĞLU Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Zülfikar' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK'lı terörist Yusuf Tunç (34) ile birlikte öldürülen diğer teröristin, 4 askerin şehit olmasının ardından cebinden 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıkan ve 19 Ağustos'ta tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlendi.

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü (3)

DİĞER TERÖRİST, TUTUKLANAN HDP İLÇE BAŞKANI'NIN OĞLU
Adıyaman'da, İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde gri kategoride bulunan 'Zülfikar' kod adlı sözde bölge sorumlusu PKK/KCK'lı terörist Yusuf Tunç (34) ile birlikte öldürülen diğer teröristin, 4 askerin şehit olmasının ardından cebinden 'Top gol oldu 15 Ağustos 2.ci yer' yazılı not kağıdı çıkan ve 19 Ağustos'ta tutuklanan HDP Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir'in oğlu 'Soreş Semsur' kod adlı Murat Özdemir olduğu belirlendi.
2011 yılında CHP İlçe Başkanlığı da yaptığı belirlenen Özdemir'in, PKK'ya katılıp 'Roza Semsur' kod adını kullanan kızı Suna Özdemir'in ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi'nde 2011 yılında düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildiği ortaya çıkmıştı. Özdemir'in kayınbiraderi Seyit Ahmet Özdemir ve yeğeni Mehmet Özdemir ile 4 akrabasının da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundayken operasyonlarda öldürüldüğü, kardeşi Şeyhmus Özdemir'in de yine PKK bünyesinde yer aldığı ve yurtdışına kaçarak İsviçre'ye yerleştiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü (3)Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü (3)Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu öldürüldü (3)

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