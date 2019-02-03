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Adıyaman'da restoranda yangın  

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da restoranda yangın  

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapcami Mahallesi Harıkcı Caddesi'nde sabah saatlerinde, restoranın bacasından alevlerin yükseldiğini gören iş yeri çalışanları, itfaiyeyi arayıp, yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla müdahale ettiği yangını yarım saatte söndürdü.
Restoranda zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da restoranda yangın Adıyaman'da restoranda yangın Adıyaman'da restoranda yangın Adıyaman'da restoranda yangın

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