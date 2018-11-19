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Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 10:43 | Son Güncelleme

Gerger ilçesine bağlı Kesertaşı köyündeki arazi çalışmaları sırasında bulunan kayadan oyma mezar yapısının girişinde, oturur vaziyette 1 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde kadın kabartması ile 10 satırlık yazıt yer alıyor

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Roma dönemine ait kayadan oyma mezar yapısı bulundu.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, ilçeye bağlı Kesertaşı köyündeki arazi çalışmaları sırasında rastladığı oda şeklindeki mezar yapısında incelemelerde bulundu.

Alkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük bir oda şeklindeki mezar yapısının girişinde kadın kabartması bulunduğunu, bu yönüyle de kent merkezinde yer alan Perre Antik Kenti'ndeki mezar yapılarından ayrıldığını aktardı.

Kabartmanın yanında da 10 satırlık yazıt yer aldığını dile getiren Alkan, "Kayaya oturur vaziyette işlenen kadın kabartması 1 metre uzunluğunda ve 45 santimetre genişliğinde. Kabartmanın yanındaki yazıtta ise 'Ebeveynleri, Hieronymos ve Laodike'nin oğlu olan ve 23 yaşında ölen, anne-baba sevgisi dolu Avidius Antiokhos'un hatırası için onurlandırdılar.' ifadesi yer alıyor." diye konuştu.

Alkan, Roma dönemine ait mezar yapısının tescil edilmesi için çalışmaları başlattıklarını sözlerine ekledi.

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Adıyaman'ın Gerger ilçesi kadın kabartması Kesertaşı köyü mezar Roma dönemi

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