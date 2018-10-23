Adıyaman'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle Yeni Mahalle ile Cumhuriyet Mahallesi'ni birbirine bağlayan 3. Çevre Yolu'nda su birikintileri oluştu. Sağanak nedeniyle yayalar yolda yürümekte zorlanırken, trafikte de aksamalar yaşandı.
Adıyaman Belediyesi ekipleri, rögarlardan taşan yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı.
Çelikhan yolundaki Pirin Köprüsü'nde de yoğun yağış nedeniyle istinat duvarındaki taşlar sökülerek yola sürüklendi. Karayolları ekipleri yolda çalışma yaptı.
Meteoroloji yetkilileri, kentte yaklaşık 2 saat etkili olan sağanakta metrekareye 1 kilogram yağış düştüğünü belirtti.
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