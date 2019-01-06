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Adıyaman'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, ev ve iş yerlerinde zarara yol açtı

Adıyaman'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde ve ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, kullanılmayan bir iş yerinin çatısı çöktü, bazı evleri de su bastı.

Öte yandan, Siteler Mahallesi Yeni Hal Pazarı yakınında, Zeynal Sever'e ait ahırda su baskını nedeniyle 6 büyükbaş hayvan mahsur kaldı.

Hayvanlar, sahipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarıldı. Hayvanların yem ve samanları kullanılamaz hale geldi.

Sever, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağış nedeniyle mağdur olduğunu belirterek, "Hayvanlarımı kurtardım ama saman ve yemlerim gitti. Hayvanlarımı koyacak yerim yok, yetkililerden yardım istiyorum. Bana yardımcı olsunlar." dedi.

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