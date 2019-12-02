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Adıyaman'da sağanak etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 02:03 | Son Güncelleme

Bir evi su bastı, ulaşım aksadı

Adıyaman'da, şiddetli yağışın ardından oluşan sel, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bulunan Sümerevler Mahallesindeki bir evi, sağanak sonrası su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen aile, evdeki suyu tahliye etti.

Aile fertlerinden Mehmet Ali Temir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafirlikte oldukları saatlerde şiddetli yağışın olduğunu ve komşuları tarafından telefonla arandıklarını söyledi.

Eve geldiklerinde eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini gördüklerini ifade eden Temir, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri zaman zaman ulaşımda da aksamaya neden oldu. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

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