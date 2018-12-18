Adıyaman'da sahte içkiye 1 gözaltı

Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde polis tarafından, sahte içki üretimi yapılan 2 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, satışa hazır 94 şişe içinde farklı türlerde sahte içki ile 40 litre şişelenmemiş sahte içki ve değişik markalarda 150 karton bandrolsüz makaron ele geçirildi. Operasyonda sahte içkileri yılbaşında piyasaya sürmek için hazırlık yaptığı belirlenen S.E. gözaltına alındı. Polis sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan S.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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