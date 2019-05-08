Adıyaman'da sahte para operasyonu

Adıyaman'da iş yerlerine sahte para verdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir dönerciye sahte para verildiği ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin F.K. (17) olduğunu tespit etti.

Yapılan çalışmada F.K'yi "yönlendiren" kişinin Y.A. olduğu belirlendi.

Kahta ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli Y.A, gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 43 tane 200 liralık banknot halinde sahte para ele geçirildi.

Şüphelilerin Kahta'da 5, merkezde 3 olmak üzere 8 ayrı iş yerine sahte para verdiği tespit edildi ve ayrı ayrı dosya hazırlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.K ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

