Adıyaman'da sahte paraya 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, polis tarafından bir büfeye düzenlenen operasyonda 100 liralık 44 sahte banknot ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine bir büfeye operasyon düzenledi. Büfede yapılan aramada, 100 liralık 44 sahte banknot ele geçiren polis, işyerinde bulunan A.C., F.D. ve G.O.'yu gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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