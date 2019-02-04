Adıyaman'da, sahte paraya 3 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, bir büfeye operasyon düzenleyen polis, 4 bin 400 lira sahte para ele geçirirken olayla ilgisi olduğundan şüphelenilen 3 kişiyi gözaltına aldı.
Polis ekipleri, kent merkezindeki bir büfede sahte para bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Baskın yapılan büfede yapılan aramada 44 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte paralara el koyan polis, büfe sahibi ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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