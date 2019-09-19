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Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Kahta ilçesinde düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenledikleri sahte sağlık kurulu raporlarıyla, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren medikal ürünler satan bir firma tarafından fatura edilen reçeteleri incelemeye aldı.

İncelemeler sonucunda raporların söz konusu vatandaşların bilgisi olmadan sahte olarak düzenlendiği, bu raporlarla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan para tahsil edilerek kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratıldığı ve haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şirket sahibi ve çalışanları M.T, H.Y.S, İ.P. ve Ö.D. gözaltına alındı.

Operasyonda zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ve çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi.

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Adıyaman kahta ilçesi polis ekipleri sahte sağlık kurulu raporu şüpheliler

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