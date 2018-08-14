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Adıyaman'da sahte sağlık raporu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da sağlıklı kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da sağlıklı kişilere para karşılığında sahte sağlık raporu düzenledikleri iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine başlatılan teknik takip sonucu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde heyet raporu almak isteyen sağlıklı kişilere para karşılığı sahte rapor düzenleyen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda isimleri açıklanmayan 6 kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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