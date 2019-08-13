HABER

Adıyaman'da, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2019 00:24 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün  kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Siverek karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Faik Kıyak yönetimindeki 02 AAN 905 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Fail Kıyak ile otomobildeki Zehra Erdoğan, Muhammed Samet Kıyak, Remziye Kıyak ve 7 yaşındaki Selcan Kıyak yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Samet Kıyak’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!
Refüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandıRefüje çarpan otomobildeki arkadaşlardan 2'si öldü, 2'si yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Ve Falcao'dan yeni G.Saray açıklaması!

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Motosikletten düşerek öldü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Kuma getirince eşi intihar etmişti! Odunlukta yakalandı

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da iki aile birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve bıçaklar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.