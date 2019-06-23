Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Kıymaz yönetimindeki 01 BK 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Kıymaz ile otomobildeki Refika, Songül, Sedanur Kıymaz ile Songül ve Devran Geyik yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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