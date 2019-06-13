HABER

Adıyaman'da şehitler için 180 bin hatim

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 20:23 | Son Güncelleme

Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında indirilen 180 bin hatmin duası Ulu Cami'de yapıldı

Adıyaman'da Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için indirilen 180 bin hatmin duası yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca organize edilen etkinlikler, Adıyaman Şehitliği'nde başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve şehit mezarlarına çiçek bırakıldı.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, burada bir araya geldiği şehit yakınlarıyla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Atasoy ve beraberindeki heyet, daha sonra Ulu Cami'ye geçti. Jandarma Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ve Müftülük iş birliğiyle, mart ayından bugüne Adıyaman il ve ilçelerinde vatandaşlar ve Kur'an kursu öğrencilerince indirilen 180 bin hatim için camide program düzenlendi.

Burada şehitler için indirilen hatimlerin duası yapıldı.

Ulu Cami Vaizi Yılmaz Arı, camide yaptığı konuşmada, asker ve polislerin vatanı çok güzel koruduğunu belirterek, "Hazreti Peygamber'in dediği gibi nöbet bekleyen göze cehennem ateşi dokunmaz. Bu yolda gazi olmak da şehit olmak da vardır." dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve özel harekat polisleri de katıldı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığınca programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

PARTNERUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürünUyku sorununa kesin çözüm! Yakın zamanda tanıtılan en garip 5 teknolojik ürün
Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)Güngören'de otomobil tramvaya çarptı (1)
Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
180. kuruluş Adıyaman Hatim Jandarma şehitler

En Çok Okunan Haberler

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

Ekmeğe yüzde 50 zam! Vatandaş tepki gösterdi

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

İstanbul İlçe Seçim Kurulu Başkanları hakkında soruşturma!

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Küçükkaya: Bu alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunduk

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA! İstanbul Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı

Güngören'de otomobil, tramvaya çarptı!

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

JÖAK darbe davasında 9 sanığa hapis

TEM Otoyolu Pendik mevkiinde zincirleme trafik kazası

TEM Otoyolu'nda kaza! Trafik kilit

Asker alma kanun teklifinin 1. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir'de zeytinlik alanda başlayan yangın iki eve sıçradı

İzmir'de yangın! Evlere sıçradı

Jandarma tarihinde ilk kez bin 7 tim görev yapıyor

Jandarma tarihinde rekor! İlk kez geçildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.