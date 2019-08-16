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Adıyaman'da şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 16:21 | Son Güncelleme

Adıyaman'da şehitler için mevlid-i şerif okutuldu

Adıyaman Valiliği tarafından şehitler için mevlid-i şerif okutuldu.

Yenipınar Camisi'nde, 16 Ağustos 2018'de terörle mücadele operasyonu sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yılmaz Özer, Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Kürşat Yılmaz, Tuncer Doğan ve Oğuzhan Tekerek için mevlid-i şerif okutuldu.

Programda İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunarak ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi.

Vali Aykut Pekmez, vatandaşların huzur ve güvenliği, milletin birlik ve beraberliği ile kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine erişen şehitler ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Programa, AK Parti Adıyaman milletvekili İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum ve kuruluşların amirleri, jandarma ve emniyet personeli, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman mevlidi şerif şehitler

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