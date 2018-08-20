Adıyaman'da şehitlik ve şehit ailelerine ziyaret

Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA) ADIYAMAN'da Kurban Bayramı arifesinde Vali Nurullah Naci Kalkancı iye protokol üyeleri şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Şehitlik ziyaretine Vali Nurullah Naci Kalkancı'nın yanı sıra Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Karayılan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, siyasi parti başkanları, STK Temsilcileri, bazı kurum amirleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Jandarma ve Emniyet personeli ile şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde İl Müftüsü Mehmet Taşçi'nın yaptığı duanın ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı ve protokol üyeleri şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Duygulu anların yaşandığı şehitlikte bazı mezarların yanında dua okuyan şehit anneleri ile sohbet eden Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek, bayramını kutlayıp taleplerinin olup olmadıklarını sordu. Şehitlik ziyaretinin ardından, Vali Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı, Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, il protokolü ve eşleri ile birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Vali Kalkancı ve protokol üyeleri gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında ilk olarak geçtiğimiz Haziran ayında Bitlis il merkezi Çeltikli Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında operasyon esnasında bölücü terör örgütleriyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in ailesini ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Vali Kalkancı ve beraberindeki heyet, 2008 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit düşen Piyade Onbaşı Ramazan Özen?in ailesini ziyaret ederek bayramın kutladı. Heyet daha sonra 2016 yılının Ağustos ayında Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca Köyü Bahçe Mezrasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu evinin önünde şehit olan Güvenlik Korucusu Yusuf Sönmez?in ailesini ziyaret etti. Vali Kalkancı'nın eşi Yasemin Kalkancı ziyaret ettiği şehit ailelerine çiçek takdim etti. Gerçekleşen ziyaretlerde Vali Nurullah Naci Kalkancı, şehit aileleriyle sohbet ederek, yakın ilgi gösterip bayramını kutladı. Ziyaretlerde İl Müftüsü Mehmet Taşçi tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Şehit aileleri ise Vali Kalkancı ve protokol üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.



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