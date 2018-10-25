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Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 12:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, dün gece etkili olan sağanak, sele neden oldu.

Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

Ahmet KORKMAZ-Mahir ALAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, dün gece etkili olan sağanak, sele neden oldu. Taşkın nedeniyle dağdan kopan kaya ve toprak yığınının üzerine devrildiği park halindeki 3 araç ile köy çeşmesi hasar gördü.
Gölbaşı'nda, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Meydan köyünde, sele yol açan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Taşkın sebebiyle dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığını, köydeki korucu kulübesinin önünde park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Köy çeşmesinde de hasarın meydana geldiği selde yaralanan olmadığı belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgenin temizlenmesi için çalışma başlattı.
Meydan köyünün muhtarı Ali Vargi, sağanak nedeniyle dağlık kesimden köye sel geldiğini belirterek, "Gece meydana gelen sel ile birlikte dağlardan gelen taş ve topraklar korucu kulübesine ulaştı. Burada 2 korucumuza ve 1 köylümüze ait araçlar hasar gördü. Köy çeşmemiz ve köylülerimize ait arazilerde hasar oluştu. Can kaybı olmadığına şükrediyoruz" dedi.
BAZI EVLERİ SU BASTI
Kentte 3 gündür etkisini sürdüren süren sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur suyu, binaların giriş katlarındaki bazı evlere doldu. Su baskını yaşanan evlerde eşyalar zarar görürken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı. Sağanak yağışın süreceğinin tahmin edildiği kentte yetkililer, su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

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Adıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtıAdıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtıAdıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtıAdıyaman'da sel ve heyelan hasara yol açtı

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