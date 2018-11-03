Adıyaman'da seyir halindeki otomobil yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde seyir halindeki otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bilal Kirişçioğlu yönetimindeki 27 BP 803 plakalı otomobil, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Şambayat Beldesi yakınlarında seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Sürücü kendi imkanlarıyla çıktığı araçtaki alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak yeterli olmayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Besni Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yangında, araçtaki patlama sesleri de duyuluyor.

